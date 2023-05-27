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Вучич заявил, что Сербия планирует решительно защищать свой народ

Президент Сербии Александр Вучич на фоне попыток властей непризнанного Косова захватить здания ряда муниципалитетов края гарантировал, что страна продолжит решительно защищать свой народ. Об этом сообщается на странице Вучича в социальной сети.

Вучич рассказал о защите народа Сербии
© Газета.Ru

«Республика Сербия будет сильной и непоколебимой в защите своего народа», — пояснил Вучич по результатам экстренного заседания Совета национальной безопасности страны.

Ситуация в четырех сербских муниципалитетах на севере Косово и Метохии обострилась в пятницу, 26 мая, в связи с попытками захвата зданий городских администраций косовскими силовиками. При этом местные жители попытались воспрепятствовать сотрудникам силовых структур.

Ранее Совбез Сербии сообщил, что армия остается в боеготовности из-за ситуации в Косово. Информацию о готовности сербской армии привел Совет национальной безопасности страны.

Также в МИД РФ заявили о поддержке Сербии в отстаивании прав и суверенитета в вопросе с Косово.

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