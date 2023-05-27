Премьер Грузии поддержал восстановление прямого авиасообщения с Россией

Правительство Грузии поддерживает решение России восстановить прямое авиасообщение между двумя странами. Об этом на встрече с представителями грузинской диаспоры заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, пишут «Известия».

По словам главы кабмина, запуск полетов является частью экономических отношений и не имеет отношения к политическим противоречиям.

«Все, что облегчает нашей диаспоре жизнь, надо только приветствовать», — сказал Гарибашвили.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указы, которые облегчат туристические поездки между Россией и Грузией. Глава государства снял запрет на прямое авиасообщение между странами, а также отменил визы для граждан Грузии с 15 мая.