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Оппозиция Турции пообещала в случае победы не ограничивать въезд россиян

Победа кандидата от оппозиции в президентской кампании в Турции не повлияет на политику Анкары в отношении российских туристов. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник.

Оппозиция Турции пообещала в случае победы не ограничивать въезд россиян
© globallookpress.com

Источник подчеркнул, что утверждения о намерениях оппозиции ввести ограничения в сфере туризма не соответствуют действительности.

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По словам собеседника портала, оппозиция не планирует вводить рестрикции против российских туристов и собирается поддерживать хорошие отношения с Москвой.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал ранее, что резкие высказывания лидеров оппозиции негативно отразились на туристическом бизнесе. Он уточнил, что поток туристов из России на турецкие курорты упал на 10%.

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