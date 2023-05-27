Оппозиция Турции пообещала в случае победы не ограничивать въезд россиян
Победа кандидата от оппозиции в президентской кампании в Турции не повлияет на политику Анкары в отношении российских туристов. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник.
Источник подчеркнул, что утверждения о намерениях оппозиции ввести ограничения в сфере туризма не соответствуют действительности.
По словам собеседника портала, оппозиция не планирует вводить рестрикции против российских туристов и собирается поддерживать хорошие отношения с Москвой.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал ранее, что резкие высказывания лидеров оппозиции негативно отразились на туристическом бизнесе. Он уточнил, что поток туристов из России на турецкие курорты упал на 10%.