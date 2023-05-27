Греция вслед за Венгрией выступила против 11 пакета санкций протв России

Вслед за Венгрией против 11 пакета антироссийских санкций высказалась Греция. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на пятерых дипломатов ЕС.

Греция хочет, чтобы Киев убрал ряд греческих компаний из своего списка прежде, чем Афины одобрят 11-й пакет антироссийских санкций ЕС.

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«Будапешт и Афины вмешались в работу коллективно, связав одобрение пакета с отдельным сложным вопросом, касающимся Украины. Киев составил список частных компаний, которые он называет «спонсорами конфликта», и в который входит ряд европейских компаний», - пишет Politico.

На встрече послов ЕС в среду Греция вновь была в авангарде обсуждения.

Представители Эллады заявили, что греческие компании обвиняются как спонсоры конфликта на Украине, хотя они не нарушают ограничительные меры против России.

«Греция вновь заявила, что, если появятся конкретные доказательства нарушения санкций, они должны быть доведены до сведения заинтересованных государств-членов на техническом уровне. Это будет расследовано, а затем последуют надлежащие меры», - заявил дипломат ЕС, знакомый с ситуацией.

Издание отмечает, что Венгрия и Греция используют пакет санкций «в качестве политического рычага», чтобы исключить свои компании из списка Киева.

Это уже вызвало напряженность на встрече министров иностранных дел ЕС в начале недели. Источники заявили, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок «прямо раскритиковала Венгрию».

Сейчас ЕС обсуждает свой 11-й пакет санкций против России. Брюссель хочет избежать обхода своих санкций и пакет может быть нацелен на другие страны, помогающие Москве уклоняться от торгового эмбарго.