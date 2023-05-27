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В США описали возможный план России на Украине

Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор считает, что Россия готовит наилучшие войска для битвы с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Так возможный план Москвы он описал в интервью журналисту Стивену Гарднеру, опубликованном на YouTube.

В США описали возможный план России на Украине
© РИА Новости

По мнению специалиста, в России удалось сформировать армию с серьезным количеством солдат и вооружения.

«Они ждут, когда украинцы израсходуют последние имеющиеся в их распоряжении силы на очередную бессмысленную контратаку. И когда их наконец-то отправят сражаться, то они (ВС России — прим. «Ленты.ру») будут главенствовать на поле боя», — отметил отставной военный.

Макгрегор подчеркнул, что в настоящее время Россия, вероятно, сильна как никогда.

Ранее полковник предположил, что правительство президента Украины Владимира Зеленского может вскоре развалиться.

«Украинский государственный аппарат находится на грани коллапса», — сказал он, добавив, что, как только поддержка Вашингтона ослабнет, «все развалится как карточный домик».

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