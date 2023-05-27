В США описали возможный план России на Украине

«Они ждут, когда украинцы израсходуют последние имеющиеся в их распоряжении силы на очередную бессмысленную контратаку. И когда их наконец-то отправят сражаться, то они (ВС России — прим. «Ленты.ру») будут главенствовать на поле боя», — отметил отставной военный.