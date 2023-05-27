Зеленский ввел новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц, связанных с Россией. Об этом в субботу, 27 мая, сообщает РИА Новости.

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Как уточняется, под ограничения попали 220 юридических лиц из РФ и некоторых европейских стран. Кроме того, в санкционный список добавили 51 физическое лицо.