$79.97-0.0285.92+0.04

Китай проигнорировал предложение США о встрече глав военных ведомств в Сингапуре

Китай не отреагировал на предложение США провести на полях сингапурской конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» встречу главы Минобороны КНР Ли Шанфу и шефа Пентагона Ллойда Остина, рассказал помощник министра обороны США Илай Ратнер. Об этом пишет ТАСС.

Китай проигнорировал предложение США о встрече глав военных ведомств
© globallookpress.com

Свое заявление Ратнер сделал во время выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

Чиновник пояснил, что несколько недель назад Остин, а также его заместители направили «генералу Ли» запросы на встречу в Сингапуре.

«На данный запрос не было дано какого-либо ответа», - подчеркнул Раттнер.

По его словам, в ведомстве приняли во внимание напоминание Пекина о том, что по отношению к Шанфу со стороны США введены персональные санкции. Вместе с тем, отметил он, рестрикции не помешают главам ведомств встретиться на форуме.

Китай призвал к сохранению за Россией новых регионов

Раттнер уточнил, что в США все еще ждут ответа от КНР.

Напомним, что генерал Ли (Роберт Эдвард Ли) командовал армией Конфедеративных Штатов Америки во время войны Севера и Юга. Он родился 19 января 1807 года, скончался 12 октября 1870 года.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий