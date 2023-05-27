Китай проигнорировал предложение США о встрече глав военных ведомств в Сингапуре
Китай не отреагировал на предложение США провести на полях сингапурской конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» встречу главы Минобороны КНР Ли Шанфу и шефа Пентагона Ллойда Остина, рассказал помощник министра обороны США Илай Ратнер. Об этом пишет ТАСС.
Свое заявление Ратнер сделал во время выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.
Чиновник пояснил, что несколько недель назад Остин, а также его заместители направили «генералу Ли» запросы на встречу в Сингапуре.
«На данный запрос не было дано какого-либо ответа», - подчеркнул Раттнер.
По его словам, в ведомстве приняли во внимание напоминание Пекина о том, что по отношению к Шанфу со стороны США введены персональные санкции. Вместе с тем, отметил он, рестрикции не помешают главам ведомств встретиться на форуме.
Раттнер уточнил, что в США все еще ждут ответа от КНР.
Напомним, что генерал Ли (Роберт Эдвард Ли) командовал армией Конфедеративных Штатов Америки во время войны Севера и Юга. Он родился 19 января 1807 года, скончался 12 октября 1870 года.