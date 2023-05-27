Китай проигнорировал предложение США о встрече глав военных ведомств

Китай не отреагировал на предложение США провести на полях сингапурской конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» встречу главы Минобороны КНР Ли Шанфу и шефа Пентагона Ллойда Остина, рассказал помощник министра обороны США Илай Ратнер. Об этом пишет ТАСС.

Свое заявление Ратнер сделал во время выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

Чиновник пояснил, что несколько недель назад Остин, а также его заместители направили «генералу Ли» запросы на встречу в Сингапуре.

«На данный запрос не было дано какого-либо ответа», - подчеркнул Раттнер.

По его словам, в ведомстве приняли во внимание напоминание Пекина о том, что по отношению к Шанфу со стороны США введены персональные санкции. Вместе с тем, отметил он, рестрикции не помешают главам ведомств встретиться на форуме.

Раттнер уточнил, что в США все еще ждут ответа от КНР.