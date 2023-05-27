Зеленский ввел новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с Российской Федерацией и Белоруссией. Соответствующий указ он подписал 27 мая.

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В новом санкционном списке Киева оказались такие компании, как «Мобильные телесистемы» (МТС), «Волга-Днепр лизинг», «РЖД логистика», «РЖДстрой», Соликамский опытно-металлургический завод, Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов и Минский автомобильный завод, а также других предприятий.

12 мая Зеленский ввел санкции против 13 физических и 28 юридических лиц, связанных с предприятием украинского олигарха Рината Ахметова «Запорожсталь».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.