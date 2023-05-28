В Германии пообещали принять шаги для паритета с Россией

Берлин примет меры для соблюдения паритета с Россией по числу диппредставителей в ответ на ранее введенные Москвой ограничения. Об этом заявила пресс-служба посольства ФРГ в России, текст сообщения есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Учитывая введенные российской стороной в одностороннем порядке ограничения, Федеративная Республика Германия предпримет шаги, нацеленные на соблюдение фактического паритета в отношении российского присутствия в Германии на практике», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посольство постарается «сохранить дипломатическое и консульское присутствие в России при помощи оставшегося персонала», и будет нацелено на обеспечение работы организаций, подпавших под сокращение численности сотрудников.