$79.97-0.0285.92+0.04

Правительство Судана отказалось вести дела с нынешним представителем генсека ООН

Суданское правительство больше не намерено вести дела со спецпредставителем генерального секретаря ООН, главой Миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане (UNTAMIS) Фолькером Пертесом после просьбы командующего суданской армии найти ему альтернативу. Об этом сообщил в субботу представитель кабинета министров.

Правительство Судана отказалось вести дела с нынешним представителем генсека ООН
© РИА Новости

"Пертес не рискнет возвращаться в Судан, а правительство страны не будет иметь с ним дел после письма главы суданских вооруженных сил Абдель Фаттаха аль-Бурхана генсеку ООН Антониу Гутерришу по данному поводу", - сказал представитель кабинета министров, слова которого приводит телеканал Al Jazeera.

Видео дня

Он добавил, что "миссия ООН продолжит работу в стране в обычном режиме, пока не будет подобрана альтернатива нынешнему спецпредставителю Гутерриша". По его словам, новая кандидатура на должность главы миссии "будет определена после консультаций с суданской стороной".

В пятницу аль-Бурхан направил Гутерришу письмо, в котором призвал заменить своего спецпредставителя в стране. По убеждению главы суданских вооруженных сил, "присутствие Пертеса во главе миссии ООН в Судане не способствует выполнению ее задач и стало источником негативных последствий для ООН". Аль-Бурхан считает, что спецпредставитель Гутерриша "дезинформировал ООН, утверждая, что существует консенсус между суданскими сторонами по рамочному соглашению об урегулировании в стране".

Как позже сообщил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик, "генеральный секретарь шокирован письмом", которое получил от аль-Бурхана. Представитель генсека ООН добавил, что Гутерриш "гордится работой Фолькера Пертеса и подтверждает полное доверие своему спецпредставителю".

Окончательное подписание рамочного соглашения по урегулированию в Судане с участием гражданских политических партий и блоков должно было состояться в начале апреля, однако было дважды отложено. Спустя несколько дней напряженность в стране переросла в открытое противостояние между армией и отрядами сил быстрого реагирования (спецназ).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий