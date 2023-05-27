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24 минуты назад

Япония и НАТО захотели сотрудничать для противостояния России и Китаю

Lenta.ru

Япония и НАТО захотели развивать сотрудничества в киберпространстве и космической сфере для противостояния России и Китаю. Об этом в субботу, 27 мая, сообщает газета Nikkei.

Япония и НАТО захотели сотрудничать для противостояния России и Китаю
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным издания, соответствующее соглашение может быть подписано в рамках саммита Североатлантического альянса, который пройдет в Литве в июле и который планирует посетить японский премьер-министр Фумио Кисида.

Предполагается, что обновленная программа сотрудничества будет сфокусирована в первую очередь на формировании единых подходов к РФ и КНР. В частности, она затронет сотрудничество в сферах космоса и киберпространства, которым, ка считают в Токио и НАТО, уделяют особое внимание Москва и Пекин. Так, Япония и альянс планируют наладить взаимодействия, чтобы обезопасить себя от угроз с использованием искусственного интеллекта, биотехнологий и квантовых вычислений.

Ранее в мае Кисида заявлял, что Япония не имеет планов вступать в НАТО, а решение об открытии представительства Североатлантического альянса в стране пока не принято. Вместе с тем японский премьер подчеркнул, что Токио продолжит укреплять сотрудничество с государствами — членами НАТО и их союзниками.

В мире,НАТО,
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