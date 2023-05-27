ВОЗ предупредила о риске распространения новой смертельной болезни

Специалисты в области изучения вирусов составили список смертельно опасных возбудителей, которые могут привести к пандемии. Среди уже известных Эболы и Ники выделяется «болезнь Х». Так эксперты обозначают заболевания, которые еще не успели себя проявить.

«Не будет преувеличением сказать, что следующая вспышка "болезни X" может быть не за горами. Недавний всплеск случаев птичьего гриппа H5N1 в Камбодже — яркий этому пример», — заявил Пранаб Чаттерджи из Университета Джонса Хопкинса.

Специалисты утверждают, что сначала вспышка может произойти среди животных, а позже болезнь передастся людям. Кроме того, речь может идти о неизвестном ранее вирусе, который начнет распространяться за счет глобального потепления, пробудившись из вечной мерзлоты.