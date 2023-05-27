Байден заявил, что его дом станет пуленепробиваемым

«Причина, по которой я еду в Кэмп-Дэвид, состоит в том, что <...> Секретная служба сейчас работает над моим домом, делает дом пуленепробиваемым. Они сказали, что я не смогу вернуться в течение пяти недель», - цитирует ТАСС слова американского президента.