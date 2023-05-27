Жена Байдена опозорилась во время выступления

Жена президента США Джо Байдена Джилл опозорилась в ходе своего выступления в Институте Рейгана в Вашингтоне. Причиной стало отсутствия аплодисментов после ее фразы о единстве страны, пишет издание New York Post.

«Я посетила красные [республиканские] и синие [демократические] штаты и обнаружила, что общие ценности, которые нас объединяют, глубже, чем наши разногласия», — отметила жена политика.

Далее она на пару секунд замолчала и «удивленно» заявила, что присутствующие могли бы «могли бы по этому поводу похлопать». Это вызвало смех и аплодисменты со стороны слушателей.

В начале мая бывший сотрудник Конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт назвал настоящего президента США. По его мнению, им является первая леди Джилл Байден из-за ее влияния на мужа. Эксперт сослался на заявление неназванного источника газеты Politico о том, что женщина присутствует на встречах своего супруга в Белом доме, слушает доклады и задает вопросы.