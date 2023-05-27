В Польше обвинили в своих бедах Германию
ФРГ намеренно сдерживает развитие Польши и стремится уничтожить «старый мир». Такое заявление сделал экс-премьер Ярослав Качиньский, его слова приводит РИА Новости со ссылкой на издание Do Rzeczy.
В одном из письменных обращений политик отметил, что развитию Польши в соответствии с интересами местных граждан препятствуют «различные зарубежные центры», которые контролирует Берлин. Он обвинил Германию в желании не только уничтожить старый мир, включая коллективную память и идентичность Польши, но и создать новое общество и нового человека.
Качиньский считает, что Польша должна противостоять подобным тенденциям и развивать страну в соответствии со своими национальными интересами.
«Но, как мы знаем, желание построить страну в соответствии с нашими интересами не всем по душе», — посетовал политик.
Издание напоминает, что Польша ранее потребовала от ФРГ выплатить около 1,3 триллиона долларов в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. Соответствующая нота была направлена в Германию в начале октября прошлого года. Премьер-министр Матеуш Моравецкий считает, что выплата поможет не только Польше, но и Германии, так как это улучшит отношение поляков к немцам.