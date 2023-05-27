ФРГ намеренно сдерживает развитие Польши и стремится уничтожить «старый мир». Такое заявление сделал экс-премьер Ярослав Качиньский, его слова приводит РИА Новости со ссылкой на издание Do Rzeczy.

В одном из письменных обращений политик отметил, что развитию Польши в соответствии с интересами местных граждан препятствуют «различные зарубежные центры», которые контролирует Берлин. Он обвинил Германию в желании не только уничтожить старый мир, включая коллективную память и идентичность Польши, но и создать новое общество и нового человека.

Качиньский считает, что Польша должна противостоять подобным тенденциям и развивать страну в соответствии со своими национальными интересами.

«Но, как мы знаем, желание построить страну в соответствии с нашими интересами не всем по душе», — посетовал политик.