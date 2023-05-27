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Подоляк выдвинул условия Ватикану для посреднической миссии

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк до начала посреднической миссии Ватикана по урегулированию конфликта на Украине выдвинул ряд условий, среди которых было полное согласие с точкой зрения Киева на вывод российских войск. Об этом советник заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

На Украине выдвинули условия Ватикану для посреднической миссии
© кадр из видео

Также среди условий была названа помощь Святого престола в возвращении на Украину военнопленных, гражданских заключенных и детей.

Порошенко озвучил три сценария завершения конфликта на Украине

В феврале стало известно, что Папа Римский Франциск выдвинул план мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, приоритетами будут сохранение жизни и здоровья людей, а также неучастие посторонних стран в вооружении участников конфликта.

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