На Украине выдвинули условия Ватикану для посреднической миссии

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк до начала посреднической миссии Ватикана по урегулированию конфликта на Украине выдвинул ряд условий, среди которых было полное согласие с точкой зрения Киева на вывод российских войск. Об этом советник заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

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Также среди условий была названа помощь Святого престола в возвращении на Украину военнопленных, гражданских заключенных и детей.