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Байден отреагировал на перемещение российского ядерного оружия в Белоруссию

Президент США Джо Байден отреагировал на сообщения о перемещении нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию. Об этом сообщает Reuters.

Байден отреагировал на перемещение российского ядерного оружия в Белоруссию
© Reuters

По информации агентства, американский лидер заявил, что его реакция на соответствующие сообщения «чрезвычайно негативная».

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о начале перемещения российского ядерного оружия на территорию Белоруссии.

«Надо было подготовить там и места хранения, и прочее. Мы все это сделали», — рассказал он.

25 мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы регулирующие содержание нестратегического ядерного оружия РФ на территории республики.

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В марте Байден уже комментировал сообщения о размещении Россией тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

«Опасные разговоры. Это вызывает беспокойство», — признал политик.

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