СМИ: Украинцев обеспокоило решение Зеленского о переносе контрнаступления

Она отметила, что некоторые украинцы серьезно встревожены переносом контрнаступления Вооруженных сил Украины. Им хотелось верить, что боевые действия на территории страны закончатся уже к лету. Она считает, что страх местных отчасти связан с пиаром: СМИ непомерно раздули ожидания западных союзников Киева от контрнаступления, информация с предполагаемыми итогами операции была повсюду. Теперь эта же информацию может сыграть с Украиной злую шутку, если она не оправдает ожидания Запада и собственных сограждан, подчеркнула Моренец.