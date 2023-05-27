СМИ: Украинцев обеспокоило решение Зеленского о переносе контрнаступления
Решение Киева отложить весеннее контрнаступление армии Украины встревожило украинскую общественность. Об этом заявила обозреватель The Spectator Светлана Моренец, передает РИА Новости.
Она отметила, что некоторые украинцы серьезно встревожены переносом контрнаступления Вооруженных сил Украины. Им хотелось верить, что боевые действия на территории страны закончатся уже к лету. Она считает, что страх местных отчасти связан с пиаром: СМИ непомерно раздули ожидания западных союзников Киева от контрнаступления, информация с предполагаемыми итогами операции была повсюду. Теперь эта же информацию может сыграть с Украиной злую шутку, если она не оправдает ожидания Запада и собственных сограждан, подчеркнула Моренец.
По ее словам, провал контрнаступления может подорвать желание Запада и дальше спонсировать Украину.
Ранее в офисе президента Владимира Зеленского открестились от слов советника Михаила Подоляка, который объявил о начале контрнаступления армии Украины. Заместитель главы офиса Игорь Жовква заявил, что Киев будет откладывать проведение операции до тех пор, пока не получит от западных стран нужное количество оружия и боеприпасов.