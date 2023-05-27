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СМИ: Украинцев обеспокоило решение Зеленского о переносе контрнаступления

Решение Киева отложить весеннее контрнаступление армии Украины встревожило украинскую общественность. Об этом заявила обозреватель The Spectator Светлана Моренец, передает РИА Новости.

СМИ: Украинцев обеспокоило решение Зеленского о переносе контрнаступления
© РИА Новости

Она отметила, что некоторые украинцы серьезно встревожены переносом контрнаступления Вооруженных сил Украины. Им хотелось верить, что боевые действия на территории страны закончатся уже к лету. Она считает, что страх местных отчасти связан с пиаром: СМИ непомерно раздули ожидания западных союзников Киева от контрнаступления, информация с предполагаемыми итогами операции была повсюду. Теперь эта же информацию может сыграть с Украиной злую шутку, если она не оправдает ожидания Запада и собственных сограждан, подчеркнула Моренец.

По ее словам, провал контрнаступления может подорвать желание Запада и дальше спонсировать Украину.

Ранее в офисе президента Владимира Зеленского открестились от слов советника Михаила Подоляка, который объявил о начале контрнаступления армии Украины. Заместитель главы офиса Игорь Жовква заявил, что Киев будет откладывать проведение операции до тех пор, пока не получит от западных стран нужное количество оружия и боеприпасов.

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