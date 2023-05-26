Подоляк раскритиковал предложения других стран по урегулированию конфликта на Украине

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал предложения по урегулированию украинского конфликта, которые принадлежат Бразилии, Ватикану, Китаю и странам Африки. Неприятие Подоляка вызвало предложение немедленно прекратить военные действия и приступить к мирным переговорам, передает ТАСС.

Он обратил внимание, что президент России Владимир Путин встретился с представителями бизнес-элиты РФ и сказал, что будет разговаривать с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и «они будут обсуждать мирный план Бразилии по урегулированию ситуации на Украине». Подоляк также напомнил про недавнее интервью папы Римского Франциска телеканалу] «Телемундо» «про то, что войну надо немедленно заканчивать и для этого надо начать переговоры».

Как утверждает советник, это является «масштабной перезагрузкой информационного пространства», за которой якобы стоит Российская Федерация.

«Все говорят про мир, надо идти к этому миру и идти на какие-то компромиссы», — указал он.

Он назвал «лоббистами России» тех, кто выступает за компромисс.

Советник офиса Зеленского также счел «абсурдным» предложения Китая о прекращении огня на Украине. Он высказал мнение, что «это не план мира, это план капитуляции».