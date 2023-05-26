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В Верховной раде предложили переименовать Грузию в Сакартвело для сближения с Тбилиси

В Верховной раде Украины предложили официально переименовать Грузию в Сакартвело. Соответствующий законопроект опубликован на сайте украинского парламента, сообщает РИА Новости.

На Украине предложили переименовать Грузию
© globallookpress.com

В пояснительной записке к проекту отмечается, что название Сакартвело предполагается использовать на официальном уровне, а также в средствах массовой информации.

"Соответственно, грузинский народ (грузин) называть картвелами", - говорится в записке.

По мнению авторов инициативы, "Грузия" является "русифицированным" названием страны, а официальное переименование поможет сблизить Киев и Тбилиси.

Сакартвело - это самоназвание Грузии, которое переводится как "страна картвелов".

При этом в большинстве языков мира страну называют Georgia. Считается, что и Georgia, и Грузия произошли от персидского обозначения грузин словом "гург"/"гурз".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру страны Денису Шмыгалю проработать вопрос о переименовании России в Московию.

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