Оценены шансы Эрдогана и Кылычдароглу во втором туре
Шансы на победу во втором туре у действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его соперника от оппозиции Кемаля Кылычдароглу почти равны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса центра Area Araştırma.
Напомним, что в первом туре выборов Эрдоган набрал 49,52%, а Кылычдароглу — 44,88%. Следующий назначен на 28 мая.
Центр проводил опрос 24-25 мая. В нем приняли участие 2026 человек в 26 из 81 провинций. Погрешность в результатах составила 2,18%.
«44,7% готовы проголосовать за Кылычдароглу, за Эрдогана — 43,7%», — гласят его результаты.
Еще 11,6% не определились с выбором или вовсе решили не идти на выборы. При этом центр решил их распределить и пришел к вывод, что Кылычдароглу поддержат 50,6%, а Эрдогана — 49,4%.