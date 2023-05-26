$79.97-0.0285.92+0.04

Оценены шансы Эрдогана и Кылычдароглу во втором туре

Шансы на победу во втором туре у действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его соперника от оппозиции Кемаля Кылычдароглу почти равны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса центра Area Araştırma.

Оценены шансы Эрдогана и Кылычдароглу во втором туре
© globallookpress.com

Напомним, что в первом туре выборов Эрдоган набрал 49,52%, а Кылычдароглу — 44,88%. Следующий назначен на 28 мая.

Центр проводил опрос 24-25 мая. В нем приняли участие 2026 человек в 26 из 81 провинций. Погрешность в результатах составила 2,18%.

«44,7% готовы проголосовать за Кылычдароглу, за Эрдогана — 43,7%», — гласят его результаты.

Кылычдароглу подал в суд на Эрдогана из-за предвыборного ролика

Еще 11,6% не определились с выбором или вовсе решили не идти на выборы. При этом центр решил их распределить и пришел к вывод, что Кылычдароглу поддержат 50,6%, а Эрдогана — 49,4%.

9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий