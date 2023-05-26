Оценены шансы Эрдогана и Кылычдароглу во втором туре

Шансы на победу во втором туре у действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его соперника от оппозиции Кемаля Кылычдароглу почти равны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса центра Area Araştırma.

Напомним, что в первом туре выборов Эрдоган набрал 49,52%, а Кылычдароглу — 44,88%. Следующий назначен на 28 мая.

Центр проводил опрос 24-25 мая. В нем приняли участие 2026 человек в 26 из 81 провинций. Погрешность в результатах составила 2,18%.

«44,7% готовы проголосовать за Кылычдароглу, за Эрдогана — 43,7%», — гласят его результаты.