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Шольц заявил, что Германия защитит страны Балтии в случае нападения

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ защитит страны Балтии в случае военного нападения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Шольц заявил, что Германия защитит страны Балтии в случае нападения
© globallookpress.com

По его словам, армия Германии устроена таким образом, что сможет защитить Восточную Европу.

«Мы должны защитить наших союзников в случае военного нападения. Мы предприняли необходимые шаги, немецкая армия сформирована таким образом, чтобы мы могли защитить Восточную Европу, потому что оборона каждого союзника необходима для безопасности всего альянса и всего ЕС. В защите воздушного пространства Эстонии участвуют наши истребители Eurofighter, 700 военнослужащих помогают в Литве. Наш военно-морской флот увеличил свое присутствие в Балтийском море», – рассказал Шольц.

Неизвестный мужчина схватил Шольца на летном поле во Франкфурте

Напомним, что 26 мая в Таллин прибыл Олаф Шольц, а также премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Там они провели переговоры с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, после чего устроили совместный рабочий ужин и пресс-конференцию.

Ранее Шольц рассказал о планах вновь поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

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