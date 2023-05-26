Шольц заявил, что Германия защитит страны Балтии в случае нападения
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ защитит страны Балтии в случае военного нападения. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, армия Германии устроена таким образом, что сможет защитить Восточную Европу.
«Мы должны защитить наших союзников в случае военного нападения. Мы предприняли необходимые шаги, немецкая армия сформирована таким образом, чтобы мы могли защитить Восточную Европу, потому что оборона каждого союзника необходима для безопасности всего альянса и всего ЕС. В защите воздушного пространства Эстонии участвуют наши истребители Eurofighter, 700 военнослужащих помогают в Литве. Наш военно-морской флот увеличил свое присутствие в Балтийском море», – рассказал Шольц.
Напомним, что 26 мая в Таллин прибыл Олаф Шольц, а также премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Там они провели переговоры с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, после чего устроили совместный рабочий ужин и пресс-конференцию.
Ранее Шольц рассказал о планах вновь поговорить с президентом России Владимиром Путиным.