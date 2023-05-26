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В МИД Венгрии заявили, что Будапешт и Белград подвергаются нападкам из-за своей позиции

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт и Белград подвергается нападкам из-за того, что страны пытаются добиться мира на Украине и не хотят эскалации конфликта. Об этом он сказал перед началом общенационального митинга в поддержку правительства Сербии, передает ТАСС.

Сийярто заявил, что Будапешт и Белград подвергаются нападкам за свою позицию
© газета.ру

«Друзья, у нас с вами схожие проблемы. И вы, и мы подвергаемся беспощадным атакам международного либерального мейнстрима. Но почему они нападают на нас? За то, что венгры и сербы отстаивают себя и свои национальные интересы. И мы на это способны, потому что у нас сильные лидеры. Они нападают на нас, потому что мы хотим мира на Украине и не способствуем увеличению риска эскалации войны», — сказал Сийярто.

По его словам, на Венгрию и Сербию нападают, «потому что нам близки семейные ценности, и они нападают на нас, потому что мы отказываемся отдавать им свои собственные».

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