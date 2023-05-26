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В ООН назвали способ соблюсти просьбы России в рамках зерновой сделки

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик считает, что переподключение банков России к операциям для экспорта продовольствия и удобрений поможет воплощению продуктовой сделки в жизнь. Впрочем, он же уточнил, что «не все в руках ООН» по этим вопросам, пишет ТАСС.

В ООН назвали способ соблюсти просьбы России в рамках зерновой сделки
© lenta.ru

Дюжаррик подчеркнул, что Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) уже занялась разработкой торговой платформы для обеспечения эффективных транзакций между российскими экспортерами продовольствия и удобрений и покупателями в Африке. «Очевидно, что включение соответствующих российских банков в торговлю удобрениями и продовольствием (которые не подпадают под санкции), будет содействовать имплементации (продуктовой сделки)», — подчеркнул он.

МИД России указывает, что зерно в рамках сделки вывозится в государства с высоким уровнем доходов и выше среднего, в том числе на «сытые» европейские рынки, а «нуждающиеся страны получают абсолютный мизер — 2,5 процента». Кроме того, российская сторона критикует ООН за то, что Россельхозбанк не переподключили к SWIFT. Описанная Дюжарриком инициатива может стать способом соблюсти такое условие в рамках сделки.

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