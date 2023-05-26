В ООН назвали способ соблюсти просьбы России в рамках зерновой сделки

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик считает, что переподключение банков России к операциям для экспорта продовольствия и удобрений поможет воплощению продуктовой сделки в жизнь. Впрочем, он же уточнил, что «не все в руках ООН» по этим вопросам, пишет ТАСС.

© lenta.ru

Дюжаррик подчеркнул, что Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) уже занялась разработкой торговой платформы для обеспечения эффективных транзакций между российскими экспортерами продовольствия и удобрений и покупателями в Африке. «Очевидно, что включение соответствующих российских банков в торговлю удобрениями и продовольствием (которые не подпадают под санкции), будет содействовать имплементации (продуктовой сделки)», — подчеркнул он.