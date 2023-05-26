Движение в центре Белграда перекрыли перед проправительственным митингом

Движение в центре Белграда перекрыто в связи с предстоящим общенациональным митингом в поддержку правительства республики перед зданием Народной скупщины (парламента) страны. Об этом в пятницу сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Десятки автобусов, которые привезли в сербскую столицу граждан со всей страны, запаркованы на проезжей части. Тысячи человек стягиваются к парламенту с флагами Сербии и символикой правящей партии. "Сербия без Косова и Метохии - человек без сердца", - гласит надпись на одном из транспарантов.

"Мы собрались здесь, чтобы показать всему миру, что Сербия едина, и никакое давление извне не сможет расколоть нашу великую страну", - заявил в беседе с ТАСС один из участников митинга.

Возле здания парламента открыли пункт оказания первой помощи, там дежурят пожарные бригады и экипажи полиции.