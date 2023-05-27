МИД Армении исключил заключение мира с Азербайджаном

Власти Армении и Азербайджана не планируют заключать мирное соглашение на полях саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Кишиневе 1 июня. Об этом сообщает Armenpress со ссылкой на МИД Армении.

По информации ведомства, стороны продолжают вести переговоры по урегулированию отношений.

«Подписание указанного соглашения не включено в повестку кишиневской встречи», — подчеркнули в МИД республики.

Отмечается, что Армения будет готова подписать соглашение, после решения всех ключевых вопросов.