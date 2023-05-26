На Украине рассказали об экспорте товаров в Евросоюз
Украина поставляет Евросоюзу свыше 63% товаров. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «Прайм».
Он отметил, что 25 мая ЕС продлил беспошлинный ввоз товаров с Украины до июня 2024 года. По словам Шмыгаля, это позволит предпринимателям страны и дальше экспортировать свои товары в Евросоюз без пошлин, квот и тарифов.
«На рынок Европы приходится более 63% экспорта», — сказал он.
Также Шмыгаль указал, что в 2022 году Украина поставляла в ЕС товаров почти на 28 миллиардов долларов, что на 4% выше аналогичного периода до начала СВО.