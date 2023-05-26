На Украине рассказали об экспорте товаров в Евросоюз

Он отметил, что 25 мая ЕС продлил беспошлинный ввоз товаров с Украины до июня 2024 года. По словам Шмыгаля, это позволит предпринимателям страны и дальше экспортировать свои товары в Евросоюз без пошлин, квот и тарифов.