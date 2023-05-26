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В Киеве назвали объем финансовой помощи Запада с начала СВО

Глава финансово-налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что с февраля 2022 года в бюджет Украины поступило более 50 миллиардов долларов иностранных средств. Об этом сообщает РИА «Новости».

Гетманцев заявил, что такие показатели финансовой помощи являются «беспрецедентными», однако Украина несёт ещё большие потери «из-за войны и геноцида, развязанных Россией».

«Международная поддержка на финансирование бюджета с начала 2023 достигла 18,4 миллиардов долларов, с начала полномасштабной агрессии 50,5 миллиардов долларов (из которых 19,2 миллиардов долларов составляют гранты – безвозвратная финансовая помощь). Это беспрецедентный уровень помощи, но Украина несет еще более беспрецедентные потери из-за войны и геноцида, развязанных РФ», – написал он в своих социальных сетях.

Он также добавил, что новый транш в размере 1,5 миллиарда евро Украина получила на этой неделе. Это уже четвертый транш за 2023 год. Всего иностранные поступления с начала этого года составляют 7,5 миллиарда долларов.

Ранее появилась информация, что в ближайшее время США объявят о новом пакете помощи Украине на 300 миллионов долларов.

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