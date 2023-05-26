Пока вы не уснули: Шольц о перемирии России и Украины и риски реальной экономики РФ

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Канцлер ФРГ выступил против перемирия России и Украины

Перемирие между Россией и Украиной неприемлемо, так как оно приведет к замораживанию конфликта, а не к справедливому миру на условиях Киева. Против прекращения огня ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger.

«Россия должна понять: речь не может идти о заключении своего рода "холодного мира", при котором примерно по линии фронта пройдет новая граница между Россией и Украиной», — заявил канцлер, добавив, что именно Киев должен определять желаемые формулировки, в том числе и по вопросу территориальных претензий Киева по Крыму.

Ранее Шольц заявил, что решил снова провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

В ЦБ оценили риски в реальной экономике РФ

Банк России оценил риски в нефинансовом секторе РФ. В ЦБ посчитали их умеренными. Об этом сообщила первый зампред регулятора Ксения Юдаева, передает «РИА Новости».

«В целом риски в нефинансовом секторе сейчас достаточно умеренные», — сказала она.

По словам Юдаевой, это связано с «быстрой адаптации экономики к санкциям».

Минобороны заявило о разработке США биооружия на территории Украины

Полученные Министерством обороны России данные свидетельствуют о том, что Вашингтон занимается на территории Украины разработкой биологического оружия. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он также заявил, что научно-исследовательский институт Сухопутных войск США имени Уолтера Рида уже исследовал кровь бойцов ВСУ на устойчивость к антибиотикам. Это означает, что идет процесс подготовки плацдарма для развертывания контингента НАТО на территории Украины, считает Кириллов.

Предотвращен теракт в Геленджике

Федеральной службе безопасности (ФСБ) удалось предотвратить теракт в Геленджике. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что его пытался совершить «сторонник украинского неонацизма, планировавший взрыв на объекте правоохранительных структур».

Подчеркивается, что это гражданин России, 1981 года рождения. Он собирался осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона.

Медведев назвал невозможными переговоры с Украиной при Зеленском

Переговоры с Украиной невозможны, пока у ее власти находится Владимир Зеленский. Такое мнение высказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, его цитирует ТАСС.

«Все всегда заканчивается переговорами, и это неизбежно, но пока эти люди у власти, ситуация для России не поменяется с точки зрения переговоров», — сказал политик.

Он считает, что конфликт может растянуться на десятилетия, если не уничтожить нацизм в нынешней Украине. В связи с этим важно изучать все мирные планы, которые предлагают разные страны.

WSJ: Китай выступил за перемирие с сохранением Россией новых регионов

Представитель Китая по украинскому урегулированию Ли Хуэй призвал стороны к немедленному прекращению огня с сохранением за Россией новых регионов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников, знакомых с переговорами, которые вел Ли.

26 мая Ли Хуэй прибыл в Россию в рамках усилий Китая по урегулированию украинского кризиса. В Москве его примет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее дипломат посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию, где также обсуждал украинский кризис.

Вучич привел армию Сербии в состояние максимальной готовности

Президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в состояние максимальной боеготовности. Причиной послужило столкновение в Косово спецназа и сотрудниками органов местного самоуправления. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, президент страны призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в непризнанной республике.

Напомним, в пятницу в северной части Косово произошли столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербами - сотрудниками органов самоуправления общин, где преобладает население Сербии.

Президент Грузии призвала ввести ограничения против находящихся в стране россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила протест против того, что для прибывших в страну россиян до сих пор не введены правовые ограничения. Об этом сообщает РИА Новости.

"Непонятно, почему не введены никакие меры и правовые регуляции для массово прибывших в Грузию россиян и в отношении их деятельности, особенно в таких сферах как здравоохранение, образование", - сказала Зурабишвили.

По ее словам, непонятной стала внешняя политика Тбилиси, которая, по ее мнению, все больше изолируется от европейской перспективы.

Российские средства ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow

ru.wikipedia.org/Geoff Lee/MOD (OGL v1.0)

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которые были поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ) из Великобритании. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, бриф которого опубликован в Telegram-канале ведомства.

По его словам, также были перехвачены десять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и оперативно тактическая ракета «Гром-2».

Додик исключил намерение поставлять оружие Киеву

Лидер Республики Сербской Милорад Додик обратил внимание на тот факт, что представляемое им государство не имеет планов по отправке любых типов вооружения киевскому режиму.