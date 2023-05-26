Спецпредставитель КНР призвал увидеть в Китае альтернативу США

Спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй призвал Европу рассматривать его страну как экономическую альтернативу США. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Такое заявление он сделал во время своего визита в Европу.

«Дипломат Ли Хуэй, который посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель в этом месяце, призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону», – сообщает издание.

26 мая Ли Хуэй прибыл в Москву, где посетит МИД России и обсудит мирное урегулирование конфликта на Украине. Эти переговоры станут последними в турне китайского спецпредставителя, за которое он успел посетить Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию.