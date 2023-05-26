Додик исключил поставки оружия Киеву

Президент Республики Сербской Додик исключил намерение поставлять оружие Киеву
Лидер Республики Сербской Милорад Додик обратил внимание на тот факт, что представляемое им государство не имеет планов по отправке любых типов вооружения киевскому режиму.
В рамках рассуждения об опасности обнаружения созданного державами Запада и переданного Киеву вооружения в нелегальной продаже на территории Европейского региона он отметил, что подобное развитие событий вполне реально.
"Мы видим, как определенные страны под влиянием НАТО поставляют свое оружие в Украину. Республика Сербская, безусловно, этого не делает и не намерена этого делать", — цитирует Додика Общественная служба новостей.