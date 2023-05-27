«Дело Мадлен Маккан»»: полиция возобновила поиски пропавшей в 2007 году девочки

23 мая стало известно о прочесывании водолазами озера в районе португальского курорта Прайя-да-Луш, где поздним майским вечером 2007 года бесследно исчезла трехлетняя Мадлен Маккан. Исчезновение ребенка, которого так и не сумели найти, потрясло всю Европу. Что случилось с девочкой, разбирался «Рамблер».

Что случилось с Мадлен Маккан?

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Кейт и Джерри Макканн приехали в мае 2007 года в Португалию вместе с тремя детьми - близнецами Шоном и Амели и Мадлен.

В вечер пропажи старшей дочери, которой скоро должно было исполниться четыре года, родители оставили детей в апартаментах на первом этаже, чтобы поужинать с друзьями в ресторане в 50 метрах от номера.

В книге учета до сих пор сохранилась пометка: «Столик, с которого видно апартаменты, бронировать для Макканнов и их друзей каждый вечер на половину девятого». В комнатах остаются Мадлен и близнецы, напоминает «Комсомольская правда».

«Мы не беспокоились. Оттуда была видна квартира. Мы с таким же успехом могли ужинать на заднем дворе», — рассказывал журналистам Джерри Макканн.

Родители и их друзья регулярно ходили проведывать спящих детей, при этом апартаменты заперты не были. Около 22.00 Кейт Макканн зашла в комнату и обнаружила, что ее дочь пропала, а окно распахнуто настежь, пишет РИА Новости.

Основной подозреваемый

Масштабные поиски, начатые в день пропажи девочки ничего не дали. Затем португальская полиция, неверно истолковав результаты анализа ДНК, пришла к выводу, что девочка умерла в апартаментах, заподозрив родителей в ее убийстве.

Макканны стали подозреваемыми в сентябре 2007 года. Мать девочки обвиняли в чрезмерной сдержанности, развернули против нее целую информационную кампанию. Однако в 2008 году родители Мадлен Маккан были оправданы, а генеральный прокурор Португалии закрыл дело против них. Семья получила 1,2 миллиона евро компенсации за необоснованное преследование от властей Португалии.

В итоге в дело вмешался Скотленд-Ярд. Семеро друзей Макканнов были опрошены лестерширской полицией в апреле 2008 года в Англии в присутствии криминальной полиции Португалии. Семья наняла частных детективов, но поиски ребенка не увенчались успехом. Дело широко освещалось в СМИ, был создан фонд имени Мадлен.

Скотленд-Ярд возобновил расследование этого дела в 2013 году. Оно получило кодовое название операция «Гранж». Опергруппа из 28 детективов и семи гражданских проверила всех работников, которые были тогда на курорте. И в июне 2020 года основным подозреваемым стал 43-летний мужчина, которого немецкие СМИ назвали «Кристианом Б.».

Было установлено, что в 2007 году Кристиан Брюкнер был на португальском курорте, и его фургон заметили неподалеку от места, где проживали Макканны. На следующий день после исчезновения ребенка мужчина спешно переоформил фургон на чужое имя. Кристиан Брюкнер был осужден за сексуальное насилие в сентябре 2005 года на курорте, где пропала Мадлен. Он в настоящее время отбывает срок. Однако обвинение в похищении девочки ему предъявлено не было.

При этом Мадлен Маккан так и не была найдена.

Первые масштабные поиски за девять лет

Новый виток эта история получила после того, как немецкая полиция обнаружила фотографии главного подозреваемого Кристиана Брюкнера в его самопровозглашенном «маленьком раю» в Португалии, отмечает Daily Mail.

По словам источников издания, детективы, расследующие исчезновение Мадлен Макканн, заблокировали сегодня отдаленное водохранилище Алгарве, запретив полеты над ним. К поискам приступили водолазы, в воздух был поднят дрон, также сотрудники правоохранительных органов разделились на несколько отрядов, чтобы вести обыск на суше.

Источники, близкие к расследованию, сообщили изданию, что у полиции есть доказательства того, что поляна среди деревьев в этом районе была местом, где Брюкнер обычно проводил время, припарковав свой фургон поблизости.

«Это место довольно хорошо спрятано за деревьями, и вы не узнаете о том, что там кто-то есть, пока не окажетесь рядом. Там есть и старые шезлонги, и импровизированные скамейки, на которых отдыхают посетители», — рассказал изданию один из местных жителей.