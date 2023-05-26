Названа вероятная дата подписания мира между Арменией и Азербайджаном

Мирное соглашение по Карабаху, вероятно, будет подписано 1 июня в ходе саммита Европейского политического сообщества в Молдавии, сообщает Reuters со ссылкой на азербайджанского посла во Франции Лейлу Абдуллаеву.

«Мы надеемся, что 1 июня в Кишиневе наконец будет подписан мирный договор», - заявила она.

Посол назвала данный момент историческим. И его, как уточнила она, «нельзя упускать».

Дипломатические источники отмечают, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян собираются провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан пришли к договоренности о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Такое заявление он сделал во время расширенного заседания Высшего евразийского экономического совета.