СБУ заявила об аресте судна, принадлежащего российскому бизнесмену
Служба безопасности Украины заявила об аресте рыболовецкого судна стоимостью $27 млн, которое принадлежит российскому бизнесмену Александру Верховскому. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, судно передано в управление Национального агентства Украины по вопросам управления активами, полученными от коррупционных преступлений.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение бывшему соратнику экс-президента страны Виктора Януковича, российскому сенатору от Запорожской области Дмитрию Вороне.
Сенатору предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины ("пособничество государству-агрессору"; так на Украине называют Российскую Федерацию — прим. ред.).
Служба безопасности Украины наложила арест на имущество Дмитрия Вороны, в частности, на квартиры в центре Киева и Миргороде, дом общей площадью более 300 кв. м и 10 земельных участков в Киевской области.