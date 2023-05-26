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СБУ заявила об аресте судна, принадлежащего российскому бизнесмену

Служба безопасности Украины заявила об аресте рыболовецкого судна стоимостью $27 млн, которое принадлежит российскому бизнесмену Александру Верховскому. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

СБУ заявила об аресте судна, принадлежащего российскому бизнесмену
© Служба безопасности Украины/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

По данным ведомства, судно передано в управление Национального агентства Украины по вопросам управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение бывшему соратнику экс-президента страны Виктора Януковича, российскому сенатору от Запорожской области Дмитрию Вороне.

Сенатору предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины ("пособничество государству-агрессору"; так на Украине называют Российскую Федерацию — прим. ред.).

Служба безопасности Украины наложила арест на имущество Дмитрия Вороны, в частности, на квартиры в центре Киева и Миргороде, дом общей площадью более 300 кв. м и 10 земельных участков в Киевской области.

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