СБУ заявила об аресте судна, принадлежащего российскому бизнесмену

Служба безопасности Украины заявила об аресте рыболовецкого судна стоимостью $27 млн, которое принадлежит российскому бизнесмену Александру Верховскому. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

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По данным ведомства, судно передано в управление Национального агентства Украины по вопросам управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение бывшему соратнику экс-президента страны Виктора Януковича, российскому сенатору от Запорожской области Дмитрию Вороне.

Сенатору предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины ("пособничество государству-агрессору"; так на Украине называют Российскую Федерацию — прим. ред.).