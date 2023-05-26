Автор колонки агентства Bloomberg Андреас Клут полагает, что Украина рискует потерять помощь западных союзников, если решится на боевые действия за пределами границ, которые считает своими, а также если будет поддерживать диверсионные вылазки на территорию России.

"Вся помощь [западных союзников] пока основывалась на том, что Украина только защищает свою территорию", - напоминает автор.

В публикации говорится, что наибольший страх НАТО, это вступление в прямое противостояние с Россией, что может перерасти в Третью мировую войну.

Клут отмечает, что некоторые западные страны, и даже США после выборов 2024 года, могут остановить поддержку Украины, если она перейдет к тотальной наступательной тактике. Он полагает, что Киев не должен нападать на Россию за пределами границ, которые считает своими, или "поощрять посреднические военизированные формирования", выступающие против руководства РФ.

22 мая на территорию Грайворонского округа зашла ДРГ Вооруженных сил Украины. Злоумышленники были разгромлены российскими силами.