В Польше следователи не подтвердили выводы Германии касательно участия в повреждении газопровода "Северный поток" экипажа яхты "Андромеда". Об этом сообщило издание Rzeczpospolita.

Свои расследования произошедшего на "СП" осуществляют несколько стран. Так, в Польше этим занимается Поморский отдел по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры совместно с Агентством внутренней безопасности.

По словам собеседника СМИ, версия с причастностью "Андромеды" проверялась и в ней был ряд слабых мест.

"Люди на яхте совершенно не выглядели профессионалами, которые могли бы выполнить такую задачу. Они баловались, громко вели себя, привлекая к себе внимание..." - пояснил один из польских следователей.

Как считает следователь, никто, при осуществлении диверсии, не стал бы привлекать столько к себе внимания, как на "Андромеде".

"Для взрыва труб использовалось большое количество взрывчатого вещества. Несколько десятков килограммов для взрыва одной нити", - говорится в сообщении.