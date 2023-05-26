МИД КНР предостерег Японию от взаимодействия с НАТО

"Мы обратили внимание на сообщения о том, что премьер Японии Фумио Кисида собирается участвовать в саммите НАТО. <…> Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) географически не относится к Атлантике. Продвижение альянса на восток, в сторону АТР, несомненно, будет подрывать мир и стабильность в регионе, - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС о том, как китайские власти воспринимают подобные намерения главы японского правительства. - Страны и народы АТР сохраняют большую бдительность по данному поводу, выступая решительно против того, чтобы какие-либо военные объединения делали заявления и предпринимали действия, провоцирующие раскол и антагонизм".