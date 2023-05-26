В Китае считают, что G7 исчезнет как организация из-за желания США сохранить собственную гегемонию и не дать миру развиваться в сторону многополярности. История устранит подобные группировки, которые препятствую развитию остальных стран ради собственных интересов, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание «Синьхуа».

Законное право всех стран — иметь процветающую и развивающуюся экономику. Политические группировки, подобные G7, которые препятствуют развитию других стран, заслуживают того, чтобы история устранила их. Прошли те времена, когда определенная страна или небольшая группа стран решала будущее мира, — отмечают обозреватели.

В статье говорится, что США манипулируют странами «Большой семерки». По мнению обозревателей, последний саммит G7 в Хиросиме показал мировому сообществу, что Вашингтон действует в узком кругу своих партнеров и пытается подавить другие страны. Уточняется, что такие действия провоцируют раскол в мире. При этом в рамках «Большой семерки» США хотят руководить остальными странами, заставляя их подчиняться только своим интересам.

Эмануэль Матамбо, исследователь из Афро-китайского центра Университета Йоханнесбурга, отметил, что Соединенные Штаты используют рамки G7 для вмешательства в дела других стран и подавления развивающихся стран на идеологическом и политическом уровнях, — говорится в статье.

Директор Европейского института Китайской академии международных исследований Цуй Хунцзянь подчеркнул, что G7 изначально позиционировалось как экономическое объединение, но в процессе под руководством США страны-участницы стали вмешиваться в геополитику. Это связано с желанием Вашингтона сохранить свое экономическое доминирование, для чего он готов использовать «Большую семерку».