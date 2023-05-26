Польские соцслужбы шокированы поведением украинских беженок

Социальные работники в польском городе Люблин стали все чаще сталкиваться с украинскими семьями, нуждающимися в помощи из-за отсутствия должного ухода за детьми, злоупотребления алкоголем и случаев насилия. Об этом говорится в сюжете радиостанции TOK FM.

По словам координатора отдела противодействия домашнему насилию Малгожаты Рабчевской, соцработники получают все больше сообщений о проблемах в украинских семьях. Она также отмечает, что в украинском сообществе "немного больше толерантности" к алкоголю, что может привести к опасным ситуациям с детьми. Из школ приходят сообщения, что дети остаются без надзора или голодными.

Из-за того, что некоторые украинки не могут обеспечить своим детям должный уход, есть случаи, когда их передавали в приемные семьи и интернаты. Также Рабчевская удивилась, что украинки не видят ничего плохого, например, в пощечине и не понимают, что в Польше так делать нельзя.