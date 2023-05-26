Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к «мировому взрыву», и призвал Париж выйти из альянса. Об этом он написал в Твиттере.

Так Филиппо прокомментировал заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о членстве Украины в альянсе.

Во время визита в Киев в апреле 2023 года Столтенберг заявил, что «законное место Украины - в евроатлантической семье и в НАТО». Затем в мае в одном из интервью он подчеркнул, что не может предвосхищать решения стран-членов НАТО, «но ясно одно: все они согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса».

Позже он заявил, что до окончания боевых действий вступление Украины в альянс не будет стоять на повестке дня.

Филиппо назвало Столтенберга и членов НАТО «разъяренными безумцами, которые хотят любой ценой постоянно подливать масла в огонь, чтобы вызвать мировой взрыв»