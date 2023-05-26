В Казахстане высказались о вступлении в союзные государства

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай заявил, что страна не имеет намерения создавать или вступать в союзные государства. Об этом пишет РИА Новости.

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Это заявление было сделано после участия казахстанского лидера Касыма-Жомарта Токаева в пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве, на котором он отметил наличие разных уровней интеграции в рамках Евразийского экономического союза, включая Союзное государство России и Белоруссии.

«Что касается нашей страны, то Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства», - написал Желдибай в соцсетях.