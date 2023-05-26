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15 минут назад

Шольц рассказал о планах снова поговорить с Путиным

Мария Иванова

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что однажды планирует снова обсудить украинский кризис с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger.

Шольц рассказал о планах снова поговорить с Путиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я намерен в подходящее время снова поговорить с Путиным», - подчеркнул канцлер.

Когда именно может состояться такой разговор, он не уточнил.

Когда Шольца спросили о возможности смены власти в России, он ответил, что «ни в грош не ставит такие спекулятивные вопросы». Он подчеркнул, что украинский кризис должен завершиться подписанием соглашения между властями Украины и России.

Шольц выступил против превращения украинского кризиса в замороженный конфликт и заявил, что Киев сам должен определять условия соглашения с РФ.

«Россия должна понять, что не может быть речи о том, чтобы заключить что-то вроде холодного мира и сделать нынешнюю линию фронта новой границей между Россией и Украиной», - заключил он.

В последний раз Путин и Шольц поговорили по телефону в начале декабря 2022 года, их беседа продлилась около часа. Немецкий канцлер призвал российского президента найти дипломатическое решение конфликта на Украине. Также Шольц заявил, что Германия продолжит помогать обороноспособности Украины.

Путин обратил внимание на «деструктивную линию западных государств, включая Германию, накачивающих киевский режим вооружениями». Он подчеркивал, что именно из-за этого в Киеве отвергают идею переговоров.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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