Шольц рассказал о планах снова поговорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что однажды планирует снова обсудить украинский кризис с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger.

«Я намерен в подходящее время снова поговорить с Путиным», - подчеркнул канцлер.

Когда именно может состояться такой разговор, он не уточнил.

Когда Шольца спросили о возможности смены власти в России, он ответил, что «ни в грош не ставит такие спекулятивные вопросы». Он подчеркнул, что украинский кризис должен завершиться подписанием соглашения между властями Украины и России.

Шольц выступил против превращения украинского кризиса в замороженный конфликт и заявил, что Киев сам должен определять условия соглашения с РФ.

«Россия должна понять, что не может быть речи о том, чтобы заключить что-то вроде холодного мира и сделать нынешнюю линию фронта новой границей между Россией и Украиной», - заключил он.

В последний раз Путин и Шольц поговорили по телефону в начале декабря 2022 года, их беседа продлилась около часа. Немецкий канцлер призвал российского президента найти дипломатическое решение конфликта на Украине. Также Шольц заявил, что Германия продолжит помогать обороноспособности Украины.