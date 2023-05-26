Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента

"Мы обновили архитектуру нашей системы с помощью технологий нового поколения, чтобы повысить безопасность и скорость передачи данных. Мы также обновили нашу систему отслеживания результатов голосования, интегрировав в нее технологии искусственного интеллекта для мгновенного анализа результатов голосования, - рассказал собеседник агентства. - В целях обеспечения безопасности системы в настоящее время нецелесообразно раскрывать все технические детали. Однако все наши граждане могут быть спокойны за избирательную систему Народно-республиканской партии".