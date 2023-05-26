Источник: оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
Турецкая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) интегрировала технологию искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI) в систему подсчета голосов с избирательных участков, чтобы быстрее получать результаты во время второго тура президентских выборов. Об этом рассказал в пятницу ТАСС источник в НРП.
"Мы обновили архитектуру нашей системы с помощью технологий нового поколения, чтобы повысить безопасность и скорость передачи данных. Мы также обновили нашу систему отслеживания результатов голосования, интегрировав в нее технологии искусственного интеллекта для мгновенного анализа результатов голосования, - рассказал собеседник агентства. - В целях обеспечения безопасности системы в настоящее время нецелесообразно раскрывать все технические детали. Однако все наши граждане могут быть спокойны за избирательную систему Народно-республиканской партии".
По словам источника, все принятые меры необходимы "для обеспечения безопасности выборов".
"Поэтому мы рассчитываем, что наши граждане будут уверенно приходить на избирательные участки и голосовать", - добавил он.
На президентских и парламентских выборах в Турции подсчетом голосов занимается Высшая избирательная комиссия (ЦИК), а результаты объявляют уполномоченные государственные СМИ. Как правило, ими являются Анатолийское агентство и телеканал TRT. Однако политические партии имеют право получать результаты голосов с каждого избирательного участка от своих представителей.
Между тем, в ходе подсчета голосов на первом туре президентских выборов турецкая оппозиция обвинила Анатолийское агентство в предоставлении ложных данных по подсчету голосов. В госагентстве эти обвинения категорически отвергли.