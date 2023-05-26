Североатлантический альянс постоянно подливает масло в огонь на Украине, чтобы вызвать взрыв во всем мире, заявил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо, комментируя заявление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина рано или поздно станет членом альянса.

Филиппо назвал безумцами тех, кто поддерживает продолжение конфликта на Украине, выразив мнение, что так они пытаются «вызвать взрыв во всем мире», передает РИА «Новости».

Как указал бывший депутат в Twitter (заблокирован в РФ), Франции следует выйти из состава Североатлантического альянса, чтобы как можно скорее добиться мира на Украине.