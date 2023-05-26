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38 минут назад

Зеленский призвал украинских военных брать больше пленных

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский призвал брать больше российских военнопленных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский призвал украинских военных брать больше пленных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Все на фронте должны помнить, что чем больше мы возьмем русских военнопленных, тем больше вернется наших людей», — подчеркнул украинский лидер.

Помимо этого, он также рассказал о положительных результатах обмена военнопленными. По словам Зеленского, российская сторона вернула 106 солдат, которые числились без вести пропавшими.

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Ранее уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» провела обмен пленными, и поздравила российских военных с возвращением на родину.

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