Зеленский призвал украинских военных брать больше пленных

Президент Украины Владимир Зеленский призвал брать больше российских военнопленных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Все на фронте должны помнить, что чем больше мы возьмем русских военнопленных, тем больше вернется наших людей», — подчеркнул украинский лидер.

Помимо этого, он также рассказал о положительных результатах обмена военнопленными. По словам Зеленского, российская сторона вернула 106 солдат, которые числились без вести пропавшими.