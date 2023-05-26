В Республике Сербской назвали ошибкой вывод российских войск в 2003 году

Миротворцам России было необходимо остаться в Боснии и Герцеговине наряду с международными силами, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорада Додика.

По его словам, уход в 2003 году стал ошибкой. Отмечается, что до тех пор, пока в Боснии и Герцеговине остаются международные силы, следовало бы остаться и российским.

Додик не исключил, что решение о выводе российского контингента было принято верхах «и, вероятно, было согласовано и на международном уровне».

Президент указал, что сербы хотели бы, «чтобы российская сторона присутствовала».

14 июня исполнится 20 лет с тех пор, как Москва вывела свой миротворческий контингент из Боснии и Герцеговины.