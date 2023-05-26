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В КНР выразили надежду, что зерновая сделка будет выполняться в полном объеме

Китайские власти надеются, что зерновая сделка будет выполняться в полном объеме и приветствует консультации, которые позволят устранить обеспокоенность всех участников соответствующего соглашения. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

В КНР выразили надежду, что зерновая сделка будет выполняться в полном объеме
© РИА Новости

"Мы надеемся, что сделка о транспортировке зерна через Черное море будет сбалансированно, всесторонне и эффективно выполняться, - сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС о том, как Пекин расценивает частичное невыполнение зерновой сделки Западом. - Мы выступаем в поддержку поддержания контактов между соответствующими сторонами ради проработки проекта, который бы позволил устранить обеспокоенность каждой из них".

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