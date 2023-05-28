Сенатор США посчитал смерть россиян самой удачной тратой денег

«Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — сказал Грэм в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским , содержание разговора приводят РИА Новости.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Президент России Владимир Путин обозначил в качестве основных задач СВО демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ранее подполковник армии США Даниэл Дэвис обозначил три основные цели Вашингтона в финансировании ВСУ. Согласно его словам, Штаты заинтересованы в том, чтобы переложить бремя поддержки Киева на европейских партнеров, исключить появление каких-либо мирных соглашений, а также предотвратить эскалацию за пределами зоны СВО.