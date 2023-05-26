Визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в КНР опроверг распространенный в Европе и США миф об экономическом "поглощении" России Китаем. Об этом пишет испанская газета Público.

Издание считает, что время поездки российского премьера было выбрано не случайно: визит состоялся после прошедшего в Хиросиме саммита "Большой семерки", пишет РИА Новости. В статье отмечается, что в ходе визита Мишустина речь шла о беспрецедентном партнерстве двух стран и новом уровне развития двусторонних отношений, а председатель КНР Си Цзиньпин предложил премьеру поддержку "в вопросах, касающихся коренных интересов обеих сторон".

"Если раньше тот факт, что Пекин не осудил конфликт на Украине и не согласился с введенными против России санкциями, просто вызывал у европейцев и американцев беспокойство, то теперь такая сильная поддержка "коренных интересов" России со стороны КНР, уже вызывает тревогу", - говорится в публикации.

Издание пишет, что прием, оказанный Мишустину в Пекине, опроверг мнение в Европе и США о том, что КНР может экономически "поглотить Россию", столкнувшуюся с масштабными западными санкциями. Китай, увеличивая закупки российского сырья и углеводородов, старается свести ограничительные меры против России к минимуму, "к полному разочарованию" Запада, говорится в публикации.

Более того, Китай пригласил на конференцию в Шанхае представителей ряда российских секторов экономики, которые оказались под санкциями, что стало "явным сигналом" того, что Пекин "играет вне международных правил, навязанных Европой и США", резюмирует газета.

Напомним, 22 мая Михаил Мишустин начал двухдневный официальный визит в Китай. Последний раз в таком статусе большую правительственную делегацию из России на китайской земле принимали в 2018 году. Премьер посетил Шанхай, где собрались представители ведущих компаний двух стран, и выступил перед ними на российско-китайском бизнес-форуме. Затем председатель правительства отправился в Пекин, где состоялись официальные переговоры с руководством КНР. Итогом визита стало подписание новых двусторонних соглашений.