СМИ: США в ближайшие дни выделят Киеву новый пакет военной помощи

Власти Соединенных Штатов в ближайшие дни заявят о выделении нового пакета помощи Киеву, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве.

Речь идет о сумме в 300 миллионов долларов. Вашингтон поставит Украине управляемые ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также боеприпасы для других вооружений. Помощь будет оказана за счет арсеналов Министерства обороны.

По данным агентства, о помощи может быть объявлено 26 мая, или после праздничных выходных в США, посвященных Дню поминовения.

Оборудование будет финансироваться за счет президентских полномочий по выборке, в рамках которых глава государства может санкционировать передачу товаров и услуг из запасов без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию. США пообещали Украине помощь в области безопасности на сумму более 35 миллиардов долларов после начала специальной военной операции. Сегодня Пентагон продолжает устранять ошибку в бухгалтерском учете, которая завышала стоимость прошлой помощи.